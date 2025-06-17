Haber Tarihi: 17 Haziran 2025 10:51 -
Güncelleme Tarihi:
17 Haziran 2025 10:51
Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2025 MEB yaz tatili ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların kapanmasına kısa süre kaldı. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? MEB 2024-2025 takvimi ile Yaz tatili ne zaman başlıyor?
2025 yılı ikinci döneminin başlangıcı 3 Şubat Pazartesi günüyle birlikte başladı. Öğrenciler, bayram tatiliyle birleşen ara tatilin tadını çıkarırken, 9 günlük tatilin ardından ders başı yapmak için 7 Nisan'a kadar ara vermiş oldular. Kurban Bayramı'nın yaz tatiline oldukça yakın tarihlere denk gelmesi, "Acaba okullar erken mi kapanacak?" sorusunu gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuda son noktayı koydu. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak ve karneler ne zaman dağıtılacak? İşte okulların kapanış tarihi…>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Akademik takvimde yer alan bilgilere göre bu sene okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak.
Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor.
Her okulun karne dağıtım saati birkaç saat farklılık gösterebiliyor.
2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
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