Haber Tarihi: 16 Haziran 2025 16:52 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 16:52

Haziran ayı SED ödemesi sorgulama 2025: SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, her ay olduğu gibi bu ay da merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayında hesaplarına SED ödemesi yapılacak vatandaşlar için müjdeli haberi verdi. Peki, 2025 Haziran ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Haziran ayı SED ödemesi sorgulama 2025: SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
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Haziran ayı SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan SED yardımının haziran ayında yatacağı tarih gündemdeydi. Peki, 2025 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

HAZİRAN AY SED ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içinde desteklediklerini kaydeden Göktaş, Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

SED PARASI NE KADAR?

SED ödemeleri en yüksek memur maaş katsayısına göre şekilleniyor. Buna göre tutarlar:

Okul Öncesi Çocuk (Yüzde 50) 4.809,64₺

İlköğretime Devam Eden Çocuk (Yüzde 75) 7.214,46₺

Orta Öğretime Devam Eden Çocuk (Yüzde 80) 7.695,43₺

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk (Yüzde 50) 4.809,64₺

Yüksek Öğrenime Devam Eden (Yüzde 90) 8,657,35₺

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler (Yüzde 40) 3.847,71₺

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