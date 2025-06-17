Kulüpler Dünya Kupası'nda olaylı maç: Boca - Benfica

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Portekiz ekibi Benfica ile kozlarını paylaştı.Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Boca Juniors'un golleri, 21. dakikadave 27. dakikada'dan geldi.Benfica'nın gollerini ise 45+3. dakikada penaltıdan Angel Di Maria ve 84. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.Bu sonuçla birlikte her iki takım da Kulüpler Dünya Kupası'na 1'er puanla başladı.Boca Juniors bir sonraki maçında Bayern Münih ile, Benfica ise Auckland ile karşılaşacak.Mücadeleye milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı.Boca'da Ander Herrera, yaşadığı sakatlık sonrası 20. dakikada yerini Tomas Belmonte'ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada kenarda Meksikalı hakem Cesar Ramos'a yaptığı itiraz sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.Maça etkili başlayan Boca, 21. dakikada golü buldu. Lautaro Blanco'nun soldan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topa dokunuşunu yapan Miguel Merentiel ağları havalandırdı. 27. dakikada ise ceza sahasına yapılan ortada Rodrigo Battaglia kafayla ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.Mücadelenin 44. dakikasında VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ramos, Boca Juniors ceza sahası içinde Carlos Palacios'un Nicolas Otamendi'ye müdahalesinde faulü belirleyerek sahaya döndü ve penaltıyı işaret etti. Benfica'da Angel Di Maria, penaltıda topun başına geçerken 45+3. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.Müsabakanın 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Bruma'nın yerine; Orkun Kökçü de Renato Sanches'in yerine oyuna girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da sert oynarken, faul nedeniyle oyun sık sık durdu. Boca Juniors ceza sahasında Andrea Belotti'nin Ayrton Costa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Belotti'ye sarı kart gösterdi.VAR'ın potansiyel kırmızı kart incelemesi sonrası 2. kez VAR monitörüne gelen hakem Ramos, Belotti'nin tabanıyla rakip oyuncunun kafasına müdahalesini izledi ve sahaya dönerek direkt kırmızı kartla İtalyan futbolcuyu oyundan attı.84. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde Otamendi ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Boca'da Nicolas Figal, taç çizgisi üzerinde Florentino'ya yaptığı sert faulle kırmızı kart gördü. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.Mücadele esnasında yaşanan büyük gerilim, mili futbolcumuz Kerem Aktüroğlu'na da yansıdı. Rakibinin sürekli hakemle konuşması ve şikayet etmesine sinirlenen yıldız futbolcu, tepkisini gösterdi.Kerem Aktürkoğlu rakibini eliyle iterken, Belmonte kendisini abartılı bir şekilde hakemin yanında yere bıraktı.İlk önce Belmonte'nin Kerem'e gelerek koluyla bir tepki gösterdiği de kamera açılarından fark edildi.Chelsea 2-0 Los Angeles FCFlamengo 2-0 ES Tunis