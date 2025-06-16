Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar, nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşüme başvuran ev ve iş yeri sahiplerine Bakanlık tarafından kira yardımı yapılıyor. Kira desteği tutarları ise ilden ile farklılık gösteriyor. Her ay yapılan yardım, 18 ay ile sınırlıdır. Hak sahiplerine destek tutarları Ziraat Bankası aracılığıyla ödeniyor. İşte, kira yardımı ödeme tarihi...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATIYOR?
Kira yardımından faydalananlara ödemeler her ayın 15'inde Ziraat Bankası hesaplarına yapılıyor. 15'i hafta sonuna denk geliyorsa ilk iş gününde ödeme yapılıyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU
Kira desteğinden faydalanacaklar başvurularını e-Devlet üzerinden "Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu" sayfasından yapabiliyor.
KİRA YARDIMI NE KADAR?
2025 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli kira desteği İstanbul'da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılmıştı. İşte, il il kira yardımı miktarları:
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir için malik: 8.000 / kiracı: 16.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 40.000
Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin,
Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van için malik: 5.500 / kiracı: 11.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 27.500
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin,Bartın,
Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır,
Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir,
Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas,
Şırnak, Tokat,Tunceli, Uşak,Yalova, Yozgat, Zonguldak için malik: 4.500 / kiracı: 9.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 22.500
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