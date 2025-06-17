Haber Tarihi: 17 Haziran 2025 09:36 - Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 09:36

Otomobillerde yeni ÖTV oranları düzenlemesi 2025: Araçlarda ÖTV zammı gelecek mi?

ÖTV düzenlemesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Akaryakıtla ve hibrit çalışan otomobillerin ÖTV matrahlarında değişikliğe gidiliyor. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre akaryakıtla çalışan binek otomobiller ile hibrit araçların matrahları, ÖTV oranlarına uygun şekilde yeniden belirlenecek. Peki, araçların ÖTV matrahı kaç olacak, düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Otomobillerde yeni ÖTV oranları düzenlemesi 2025: Araçlarda ÖTV zammı gelecek mi?
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Araçların ÖTV matrahları, Meclis'e sunulan teklifle beraber değişiyor. Akaryakıtla çalışan ve hibrit araçlara yer verilen teklifin tam elektrikli otomobilleri etkileyip etkilemediği ise araç kullanıcılarının gündeminde. Kararın yürürlüğe girmesiyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. İşte, ÖTV matrahı düzenlemesi...

ÖTV MATRAHI DEĞİŞİYOR MU, NE KADAR OLACAK?
Meclis'e sunulan teklifle bazı araçların ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilecek. Hali hazırda akaryakıtla çalışan binek otomobillerin vergilendirilmesinde temelde motor silindir hacmi ve matrah olmak üzere iki kriter kullanılıyor. Ancak zaman içerisinde araçların değerlerindeki hızlı artışa karşın, uygulanan matrahlar yetersiz kaldı.

Vergi oranları yüzde 45 ila yüzde 220 arasında olmasına rağmen, matrah güncellemesine ilişkin yetkinin sonuna gelinmesi nedeniyle yerli ve yabancı ayrımı veya yüksek ve düşük bedel ayrımı yapılmadan fiilen tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranında vergilendiriliyor.

Teklifle birlikte ise akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Elektrikli araçlar için Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi verilecek. Mevcut ÖTV oranları şöyle:

Elektrikli araçların ÖTV oranı

Motor gücü 160 kW ve altı / ÖTV matrahı 1.450.000 TL'yi aşmayan Yüzde 10
Motor gücü 160 kW ve altı / ÖTV matrahı 1.450.000 TL'yi aşan Yüzde 40
Motor gücü 160 kW ve üstü / ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan Yüzde 50
Motor gücü 160 kW ve üstü / ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşan Yüzde 60

Hibrit araçlarda ÖTV oranı

<1600 cm³ geçmeyen/ <1.350.000 TL Yüzde 30 | >1.350.000 TL Yüzde 60
1601 cm³ – 1800 cm³ / <1.350.000 TL Yüzde 70

ÖTV DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Özel Tüketim Vergisi'ne dair çalışma, düzenlemenin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek. Karar henüz Meclis'ten geçmedi. TBMM'de kabul ediltikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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