Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama

Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Ancak, ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak. Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre bazı güncel rapor ücretleri şu şekilde açıklandı:

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL

Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr

2. SMS

3. Aile hekimine fiziki başvuru

İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya

2. Banka kanallarından.

Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.

1. Sporcu

2. Sürücü

3. Genel Tıbbi Değerlendirme

4. İş Sağlığı ve Güvenliği

5. Hac/Umre İçin Parmak İzi

6. Yivsiz Av Tüfeği

7. Akli Meleke