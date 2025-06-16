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Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama
Haber Tarihi: 16 Haziran 2025 15:16 -
Güncelleme Tarihi:
16 Haziran 2025 15:16
Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama
2025 yılı itibarıyla sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesini yayımlayarak, bazı sağlık raporlarının artık ücretli olacağını duyurdu. Özellikle aile hekimlikleri üzerinden alınan özel amaçlı raporlar için vatandaşların artık belirli bir ücret ödemesi gerekecek. Peki, 2025 sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? İşte Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama.
Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Ancak, ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak. Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı'nın "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre bazı güncel rapor ücretleri şu şekilde açıklandı:
Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL
Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL
Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL
SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr
2. SMS
3. Aile hekimine fiziki başvuru
İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya
2. Banka kanallarından.
Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.
İSTEĞE BAĞLI RAPOR TÜRLERİ
1. Sporcu
2. Sürücü
3. Genel Tıbbi Değerlendirme
4. İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Hac/Umre İçin Parmak İzi
6. Yivsiz Av Tüfeği
7. Akli Meleke
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