Haber Tarihi: 16 Haziran 2025 15:16 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 15:16

Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama

2025 yılı itibarıyla sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesini yayımlayarak, bazı sağlık raporlarının artık ücretli olacağını duyurdu. Özellikle aile hekimlikleri üzerinden alınan özel amaçlı raporlar için vatandaşların artık belirli bir ücret ödemesi gerekecek. Peki, 2025 sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? İşte Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama.

Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? Aile Hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama
Abone Ol
Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Ancak, ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak. Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı'nın "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre bazı güncel rapor ücretleri şu şekilde açıklandı:

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL

 SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr
2. SMS
3. Aile hekimine fiziki başvuru

İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya
2. Banka kanallarından.

Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.

 İSTEĞE BAĞLI RAPOR TÜRLERİ

1. Sporcu
2. Sürücü
3. Genel Tıbbi Değerlendirme
4. İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Hac/Umre İçin Parmak İzi
6. Yivsiz Av Tüfeği
7. Akli Meleke

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'nin transfer rakibi Vitor Pereira: Evann Guessand Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer rakibi Vitor Pereira: Evann Guessand
Fenerbahçe'nin eski yıldızı İsak Vural, Pisa'ya transfer oldu! Serie A Fenerbahçe'nin eski yıldızı İsak Vural, Pisa'ya transfer oldu!
Faruk Süren: 'Galatasaray doğrusunu yaptı' Galatasaray Faruk Süren: "Galatasaray doğrusunu yaptı"
FED Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? 2025 Gündem FED Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? 2025
Moise Kean için 52 milyon euro! Fiorentina Moise Kean için 52 milyon euro!
Real Madrid, Konate'yi takibe aldı! Real Madrid Real Madrid, Konate'yi takibe aldı!
Besim Dutlulu kimdir? Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hayatı Gündem Besim Dutlulu kimdir? Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hayatı
Wirtz, Liverpool için sağlık kontrolüne hazırlanıyor! Bayer Leverkusen Wirtz, Liverpool için sağlık kontrolüne hazırlanıyor!
Arthur Masuaku, Brestois yolunda! Beşiktaş Arthur Masuaku, Brestois yolunda!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Vincent Kompany'den Leroy Sane yanıtı!
2
Fenerbahçe, dört koldan saldırıyor!
3
Edin Dzeko, Fiorentina ile anlaştı!
4
Kimmich: "Sane! Çok şaşırdım"
5
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da oynamak istiyor
6
Trabzonspor'a Victor Nelsson önerisi!
7
Lazio'nun gözü Szymanski'de; Fenerbahçe fiyatını belirledi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.