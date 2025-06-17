Haber Tarihi: 17 Haziran 2025 12:42 - Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 12:42

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 2025 yaz okulu kayıt takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi sınavları tamamlandıktan sonra gözler yaz okulu sürecine çevrildi. AÖF 2025 yaz okulu kayıt takvimi üniversite tarafından duyuruldu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 2025 yaz okulu kayıt takvimi
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2024-2025 Eğitim yılının Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavlarını geride bırakan öğrenciler yaz okulu takvimini araştırıyor. Takvime göre, AÖF yaz okulu kayıtları haziran ayının son günlerinde başlayacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025 NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı için kayıt işlemleri 30 Haziran'da başlayacak, 4 Temmuz'a kadar sürecek. AÖF Yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

DERS SEÇİM SÜRECİ

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

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