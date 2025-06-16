Besim Dutlulu kimdir? Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun hayatı

Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar'da doğdu. Eczacıdır. İlkokulu Akhisar'da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir'de yatılı okulda okuduktan sonra İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.



2005 yılında Akhisar'da eczane işletmeciliğine başlarken aynı yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. Ege ve Simge isimli ikiz çocukları vardır.



On sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti.



Akhisar'da ki bir çok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.



16 Haziran 2025 yılında merhum Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

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