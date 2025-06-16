Haber Tarihi: 16 Haziran 2025 12:58 -
Güncelleme Tarihi:
16 Haziran 2025 12:58
MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor?
Bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde kullanıcılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) mobil uygulamasına girişte sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Sosyal medya platformlarında ve şikayet sitelerinde kullanıcılar, "MHRS çöktü mü?" ve "randevu alamıyorum" gibi mesajlarla uygulamada erişim sıkıntısı olduğunu belirtti.
16 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak isteyen birçok kullanıcı, sisteme erişim sağlayamadığını belirtti. Özellikle erken saatlerde giriş yapmaya çalışan vatandaşlar, yaşadıkları teknik sorunları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak yetkililere ulaşmaya çalışıyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
MHRS NEDEN AÇILMIYOR?
Bazı vatandaşlar sorunsuz olarak girebilirken bazı vatandaşlar giriş yaparken sorun yaşamıştı. Bazı zamanlarda anlık teknik hatalar olabiliyor ve bu süreçte sisteme girişte hata alınıyor. Bu tarz durumlar kısa süre içerisinde düzelmektedir.
CHUNK 49 FAİLED HATASI
"Chunk 49 failed" hatası, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) mobil uygulamasında ya da web sitesinde bazı kullanıcıların karşılaştığı teknik bir hata mesajıdır. Bu tür hata, genellikle uygulamanın sunucusundan veri alınırken yaşanan bir kesinti ya da sistemsel çökme sonucunda ortaya çıkar.
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