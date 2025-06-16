MHRS çöktü mü? MHRS neden açılmıyor?

16 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak isteyen birçok kullanıcı, sisteme erişim sağlayamadığını belirtti. Özellikle erken saatlerde giriş yapmaya çalışan vatandaşlar, yaşadıkları teknik sorunları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

Bazı vatandaşlar sorunsuz olarak girebilirken bazı vatandaşlar giriş yaparken sorun yaşamıştı. Bazı zamanlarda anlık teknik hatalar olabiliyor ve bu süreçte sisteme girişte hata alınıyor. Bu tarz durumlar kısa süre içerisinde düzelmektedir.

"Chunk 49 failed" hatası, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) mobil uygulamasında ya da web sitesinde bazı kullanıcıların karşılaştığı teknik bir hata mesajıdır. Bu tür hata, genellikle uygulamanın sunucusundan veri alınırken yaşanan bir kesinti ya da sistemsel çökme sonucunda ortaya çıkar.