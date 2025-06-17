Haber Tarihi: 17 Haziran 2025 09:07 - Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 09:07

Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 17 Haziran itibariyle başladı. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı için başvurular nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı sürekli işçi alımı ilanı: Başvuru tarihleri ve şartları
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Yayımlanan ilanda; "Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 69 (Altmış Dokuz) sürekli işçi alımı yapılacaktır. (68 Terzi, 1 Pastal Damga ve Bağ) " denildi.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 17-23 Haziran 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

GENEL ŞARTLAR:

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

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