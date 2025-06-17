Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Juventus forması giyen Belçikalı sol kanat oyuncusu Samuel Mbangula'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Sarı-Kırmızılı kurmayların ilerleyen günlerde 21 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapıp oyuncunun şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 32 maçta görev yapan genç futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Sarı-Kırmızılı kurmayların ilerleyen günlerde 21 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapıp oyuncunun şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 32 maçta görev yapan genç futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.
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