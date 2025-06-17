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Galatasaray'ın Juventus'tan hedefi: Mbangula

Galatasaray, Juventus'un genç yeteneği Samuel Mbangula'yı radarına aldı. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun şartlarını öğrenmek için harekete geçiyor.

calendar 17 Haziran 2025 09:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Juventus'tan hedefi: Mbangula
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Juventus forması giyen Belçikalı sol kanat oyuncusu Samuel Mbangula'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Sarı-Kırmızılı kurmayların ilerleyen günlerde 21 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapıp oyuncunun şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 32 maçta görev yapan genç futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. 

 

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