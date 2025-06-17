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Gaziantep FK, İsmet Taşdemir'i açıkladı!

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 17 Haziran 2025 17:14 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 17:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, İsmet Taşdemir'i açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni teknik direktör belli oldu.

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Gaziantep FK'nin açıklaması


"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.

Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız Halil Uğur'un da katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, tecrübeli teknik adam kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü'nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e, Bodrum FK'yı ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor'u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşımıştır.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir'e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."


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