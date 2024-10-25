Kasımpaşa'da Samsunspor maçı öncesi 2 futbolcu sarı kart sınırında

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 26 Ekim Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kasımpaşa'da Samsunspor maçı öncesi 2 futbolcu sarı kart sınırında
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25 Ekim 2024 11:25
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Perşembe günü Samsunspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Murat Temel ve Mert Bulut yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kasımpaşa, bu müsabakalarda 11 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

İç sahada Fenerbahçe'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından üst üste Antalyaspor, Galatasaray ve Bodrum FK maçlarından beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlılar, son lig müsabakasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

Ev sahibi ekipte Samsunspor maçı öncesinde Claudio Winck ve Nicholas Opoku kart sınırında. Bu futbolcular 26 Ekim Perşembe günü kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekip tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de geçen sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısındaki maçı Samsunspor sahasında 4-2 kazanırken, ikinci devredeki müsabakadan ise Kasımpaşa 1-0 galip ayrılmıştı.

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