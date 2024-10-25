Felix Uduokhai'den rekor performans

Felix Uduokhai, Besiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Felix Uduokhai'den rekor performans
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25 Ekim 2024 01:51
Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyette savunma oyuncularından Felix Uduokhai, gözlerin pasını sildi.

Savunmada gözterdiği performansla maça damgasını vuran Uduokhai, Lyon maçında yaptığı 16 uzaklaştırma ile Besiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Öte yandan maçın son anlarında Wilfried Zaha'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşu çizgiden çıkaran Uduokhai, Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazandı.

Alman oyuncunun Lyon maçı istatistikleri şu şekilde;

Topla buluşma: 53
Pas: Yüzde 89.3
Uzaklaştırma: 16
İkili mücadele: 7/9
Hava topu: 3/4
Sahipsiz top kazanma: 4

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