En Hamarat Benim bugün neden yok? – 24 Ekim 2024

Şu sıralar Kadir Ezildi'nin durumu büyük merak konusu. Yarışmayı severek takip eden izleyiciler, programın bugün neden yayınlanmadığını ve Kadir Ezildi'nin yarışmadan ayrılacağına dair iddiaların doğruluğunu araştırıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sosyal medyada çıkan haberler büyük yankı uyandırdı.

NOW TV'de hafta içi her gün saat 13.30'da ekrana gelen En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi'nin Çok Güzel Hareketler'e konuk olacağı konuşuluyor. Bu gelişmenin ardından Ezildi'nin yarışmadan ayrılabileceği iddiaları da gündeme geldi. Ancak bu konuda şu ana kadar net bir bilgi veya resmi bir açıklama yapılmış değil. İddialar sosyal medyada yayılsa da, kanal veya Ezildi'den herhangi bir doğrulama gelmedi.

Programın normal yayın saatinde bugün ekranlarda olmaması izleyiciler tarafından hemen fark edildi. Bu durum, Kadir Ezildi'nin programdan ayrılacağı söylentilerini daha da güçlendirdi. Ancak, yayın akışındaki bu değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Programın neden yayınlanmadığı veya ilerleyen günlerde nasıl devam edeceği konusundaki belirsizlik, izleyicilerin kafasındaki soru işaretlerini artırıyor.

Kadir Ezildi'nin programdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu ve programın yayın akışındaki değişikliklerle ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. İzleyiciler, hem Ezildi'nin geleceğini hem de yarışmanın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merakla takip ediyor.