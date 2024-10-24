Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 14:22 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 14:22

En Hamarat Benim bugün neden yok? – 24 Ekim 2024

NOW TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi hakkında sosyal medyada yeni iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara göre, Kadir Ezildi'nin Çok Güzel Hareketler programına konuk olacağı ve bunun ardından En Hamarat Benim yarışmasından ayrılacağı söyleniyor. Peki, Kadir Ezildi gerçekten yarışmadan ayrılacak mı?

En Hamarat Benim bugün neden yok? – 24 Ekim 2024
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Şu sıralar Kadir Ezildi'nin durumu büyük merak konusu. Yarışmayı severek takip eden izleyiciler, programın bugün neden yayınlanmadığını ve Kadir Ezildi'nin yarışmadan ayrılacağına dair iddiaların doğruluğunu araştırıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sosyal medyada çıkan haberler büyük yankı uyandırdı.

Kadir Ezildi En Hamarat Benim'den Ayrılacak mı?

NOW TV'de hafta içi her gün saat 13.30'da ekrana gelen En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi'nin Çok Güzel Hareketler'e konuk olacağı konuşuluyor. Bu gelişmenin ardından Ezildi'nin yarışmadan ayrılabileceği iddiaları da gündeme geldi. Ancak bu konuda şu ana kadar net bir bilgi veya resmi bir açıklama yapılmış değil. İddialar sosyal medyada yayılsa da, kanal veya Ezildi'den herhangi bir doğrulama gelmedi.

En Hamarat Benim Bugün Neden Yok?

Programın normal yayın saatinde bugün ekranlarda olmaması izleyiciler tarafından hemen fark edildi. Bu durum, Kadir Ezildi'nin programdan ayrılacağı söylentilerini daha da güçlendirdi. Ancak, yayın akışındaki bu değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Programın neden yayınlanmadığı veya ilerleyen günlerde nasıl devam edeceği konusundaki belirsizlik, izleyicilerin kafasındaki soru işaretlerini artırıyor.

Kadir Ezildi'nin programdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu ve programın yayın akışındaki değişikliklerle ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. İzleyiciler, hem Ezildi'nin geleceğini hem de yarışmanın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merakla takip ediyor.
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