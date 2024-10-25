Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bugün var mı? 25 Ekim

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizi, bu hafta yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkması bekleniyor. Ancak son iki gündür bazı dizilerin yeni bölümleri iptal edilerek tekrar bölümleri yayınlanmaya başlandı. Bu nedenle, Kızılcık Şerbeti'nin sıkı takipçileri "Bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu?" sorusunu sormaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti 25 Ekim Show TV yayın akışında mı? İşte detaylar:



Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı?



Show TV yayın akışına göre, büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti 73. yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Gold Film yapımı dizi, her hafta olduğu gibi bu Cuma akşamı da izleyicilerle buluşacak.



25 Ekim Show TV Yayın Akışı



08:00 – Bu Sabah

10:00 – Kızılcık Şerbeti

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 – Kalpazan

02:30 – Bahar

05:00 – Kızılcık Şerbeti



Kızılcık Şerbeti 73. Bölümde Neler Olacak?



Yeni bölümde Fatih'in, Ömer'den intikam almak için Cansu ile çıkar ilişkisine dayalı bir birlikteliğe adım atması dikkat çekecek. Ayrıca Nilay'ın oğluna düzenleyeceği diş buğdayı töreni, her iki aileden kadınların bir araya gelmesine neden olacak. Bu sırada, Cemal ise Kıvılcım'ı yakın takibe almaya devam ediyor. Görkem'in planları sonucu Nursema ve Firaz iş ortağı olarak bir atölye açarken, şirkette Fatih ve Ömer arasındaki gerginlik giderek artıyor. Hale'nin tuzağına çekilen Mustafa ise gittikçe Görkem'in yönlendirmesine kapılmakta. Öte yandan, Pembe, barışmasına rağmen eşi hakkında hâlâ tereddütler yaşamakta ve kendini çıkmazda hissediyor.

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