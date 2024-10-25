Haber Tarihi: 25 Ekim 2024 12:38 - Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 12:38

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bugün var mı? 25 Ekim

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bu nedenle ''Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 25 Ekim Show TV yayın akışı…

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bugün var mı? 25 Ekim
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Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizi, bu hafta yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkması bekleniyor. Ancak son iki gündür bazı dizilerin yeni bölümleri iptal edilerek tekrar bölümleri yayınlanmaya başlandı. Bu nedenle, Kızılcık Şerbeti'nin sıkı takipçileri "Bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu?" sorusunu sormaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti 25 Ekim Show TV yayın akışında mı? İşte detaylar:

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı?

Show TV yayın akışına göre, büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti 73. yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Gold Film yapımı dizi, her hafta olduğu gibi bu Cuma akşamı da izleyicilerle buluşacak.

25 Ekim Show TV Yayın Akışı

08:00 – Bu Sabah
10:00 – Kızılcık Şerbeti
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 – Kalpazan
02:30 – Bahar
05:00 – Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti 73. Bölümde Neler Olacak?

Yeni bölümde Fatih'in, Ömer'den intikam almak için Cansu ile çıkar ilişkisine dayalı bir birlikteliğe adım atması dikkat çekecek. Ayrıca Nilay'ın oğluna düzenleyeceği diş buğdayı töreni, her iki aileden kadınların bir araya gelmesine neden olacak. Bu sırada, Cemal ise Kıvılcım'ı yakın takibe almaya devam ediyor. Görkem'in planları sonucu Nursema ve Firaz iş ortağı olarak bir atölye açarken, şirkette Fatih ve Ömer arasındaki gerginlik giderek artıyor. Hale'nin tuzağına çekilen Mustafa ise gittikçe Görkem'in yönlendirmesine kapılmakta. Öte yandan, Pembe, barışmasına rağmen eşi hakkında hâlâ tereddütler yaşamakta ve kendini çıkmazda hissediyor.
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