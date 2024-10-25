Menemen FK, zirveyi korumak istiyor

Namağlup lider Menemen FK, deplasmanda karşılaşacağı Arnavutköy Belediyespor'u yenerek galibiyet serisini ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK, zirveyi korumak istiyor
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25 Ekim 2024 13:55
 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 22 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Menemen Futbol Kulübü, 9'uncu hafta maçında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Sercan Karaca düdük çalacak.

Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Menemen FK'nın Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine yaptık. İyi bir sonuçla evimize dönüp liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

 
 

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