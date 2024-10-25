Trabzonspor'da Batista Mendy'ye Avrupa kancası!

Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldızını pek çok Avrupa ekibi yakından takip ediyor. İngiltere, İtalya, Fransa'dan Batista Mendy'yi izleyen kulüpler var. Ayrıca başarılı oyuncu için Rusya'dan da bir takım teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Batista Mendy'ye Avrupa kancası!
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25 Ekim 2024 11:50
Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Batista Mendy'yi İngiltere, İtalya ve Fransa'dan birçok Avrupa kulübü yakından takip ediyor.

Bordo-Mavililer'in geçen sezon başında 4.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Angers'tan kadrosuna kattığı Batista MendyTrabzonspor'da kısa sürede değerini katladı. Esas bölgesi orta saha olmasına rağmen Fırtına'da özellikle stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle savunmanın merkezinde görev yapan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, pek çok Avrupa kulübünün radarında.
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