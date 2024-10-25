Trabzonspor'da Batista Mendy'ye Avrupa kancası!

Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Batista Mendy'yi İngiltere, İtalya ve Fransa'dan birçok Avrupa kulübü yakından takip ediyor.
Bordo-Mavililer'in geçen sezon başında 4.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Angers'tan kadrosuna kattığı Batista Mendy, Trabzonspor'da kısa sürede değerini katladı. Esas bölgesi orta saha olmasına rağmen Fırtına'da özellikle stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle savunmanın merkezinde görev yapan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, pek çok Avrupa kulübünün radarında.
Bordo-Mavililer'in geçen sezon başında 4.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Angers'tan kadrosuna kattığı Batista Mendy, Trabzonspor'da kısa sürede değerini katladı. Esas bölgesi orta saha olmasına rağmen Fırtına'da özellikle stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle savunmanın merkezinde görev yapan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, pek çok Avrupa kulübünün radarında.