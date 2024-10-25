Yunus Akgün'e İspanya'dan kanca; hemen almak istiyorlar!

Real Sociedad, Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'ü ocak ayında transfer etme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün'e İspanya'dan kanca; hemen almak istiyorlar!
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25 Ekim 2024 15:15
Galatasaray'ın yükselen değeri Yunus Akgün'e İspanyollar'ın köklü kulübü Real Sociedad talip oldu.

İspanya'dan El Nacional'in haberine göre; Sociedad, teknik direktör Imanol Alguacil'in önerisi üzerine Yunus Akgün'ü yakın takibe aldı.

Türk milli yıldız için 7 milyon euro'luk bir bütçe ayıran Sociedad, ocak ayında bu transferi gerçekleştirmek için transfer görüşmelerine başlayacak.

ALGUACIL: "HIZLI, FİNAL PASLARI İSABETLİ"

Alguacil'in hızlı kanat oyuncusu profiline çok uygun olan ve dripling yeteneği, hızı ve final paslarındaki isabetiyle dikkat çeken Yunus Akgün'ü çok beğendiği, kulübün transfer komitesine de bunu aktardığı kaydedildi.

SOCIEDAD YÖNETİMİ: "ÇOK İYİ YATIRIM"

Son dönemde genç oyuncuları geliştiren ve büyük rakamlara satan Sociedad yönetiminin, Alguacil'in talebi sonrası Yunus'u yakından takip ettiği ve yüksek fiyata satılabilecek bir yatırım olarak da gördüğü belirtildi.

BU SEZON 13 MAÇTA 6 GOLE ETKİ

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2020-22 arasını Adana Demirspor'da, 2023/24 sezonunu ise Leicester City'de kiralık geçiren 24 yaşındaki Yunus Akgün, bu sezon oynadığı 13 resmi maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı. 

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