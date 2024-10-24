Panathinaikos-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Panathinaikos-Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Panathinaikos kendi evinde Chelsea'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

PANATHINAIKOS - CHELSEA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ







PANATHINAIKOS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Panathinaikos - Chelsea maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Panathinaikos - Chelsea maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.