Pierre Sage: "Birçok fırsatı değerlendiremedik"

Lyon teknik direktörü Pierre Sage, evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pierre Sage: 'Birçok fırsatı değerlendiremedik'
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25 Ekim 2024 01:11
Lyon teknik direktörü Pierre Sage, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Groupama Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sage, "Birçok fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazanabilirdik. İlk yarıda elimize çok güzel fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ikinci yarıda hızlı hücumlarını iyi yönetemediklerini aktaran Fransız çalıştırıcı, "İkinci yarıda da ani ataklar geliştirdik ancak golü bulamadık. Üzgünüz. Birçok fırsatı değerlendiremedik." şeklinde görüş belirtti.

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