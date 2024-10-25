Barış Alper Yılmaz'ın golü, 'en iyi gol' adayı

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'ın golü, 'en iyi gol' adayı
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25 Ekim 2024 15:41
Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın İsveç ekibi Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.

Ligin internet sitesinde yer alan oylamada, Galatasaray'ın 4-3 kazandığı karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, "3. haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Fenerbahçe'ye karşı Manchester United'ın golünü atan Christian Eriksen, Bodo/Glimt'ten Villads Nielsen ve Rangers'tan Vaclav Cerny, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.  

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