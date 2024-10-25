Yalı Çapkını bugün var mı, bu akşam var mı? 25 Ekim

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı bu dramatik ve romantik dizi, bu akşam 25 Ekim'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ancak son iki gündür bazı dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, izleyiciler Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. Peki, 25 Ekim Star TV yayın akışına göre Yalı Çapkını yeni bölümüyle ekranlarda mı olacak? İşte ayrıntılar:

25 Ekim Star TV yayın akışına göre, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Ancak, bazı dizilerin yayın akışında değişiklikler yaşandığı için Yalı Çapkını'nın da yayın saati yaklaşırken kanalın yayın akışını kontrol etmek faydalı olabilir.

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Söz

19:00 – Haber - Canlı

20:00 – Yalı Çapkını (Yeni Bölüm)

00:30 – Güzel Köylü

02:30 – Baba Ocağı

04:30 – Söz

Yeni bölümde Seyran, büyük bir tehlikeyi kıl payı atlatır. Bu olaydan sonra Ferit, Seyran'ın güvenliğini sağlamak adına ciddi önlemler alır. Bu önlemlerle birlikte Seyran, kendisini beklenmedik, ancak bir o kadar da tanıdık bir ortamda bulur. Duygularını kontrol etmekte zorlanan Ferit ve Seyran, bu süreçte dışarıdan gelen tehlikeye karşı hazırlıklı olmaya çalışırlar. Artan tehdit tüm ailenin kenetlenmesine neden olurken, sürpriz bir ziyaretçi yalıda dengeleri değiştirecek bir gelişmeye yol açacaktır.