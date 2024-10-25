Yalı Çapkını bugün var mı, bu akşam var mı? 25 Ekim

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı bu dramatik ve romantik dizi, bu akşam 25 Ekim'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ancak son iki gündür bazı dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, izleyiciler Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. Peki, 25 Ekim Star TV yayın akışına göre Yalı Çapkını yeni bölümüyle ekranlarda mı olacak? İşte ayrıntılar:
Yalı Çapkını Bu Akşam Var mı?
25 Ekim Star TV yayın akışına göre, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Ancak, bazı dizilerin yayın akışında değişiklikler yaşandığı için Yalı Çapkını'nın da yayın saati yaklaşırken kanalın yayın akışını kontrol etmek faydalı olabilir.
25 Ekim Star TV Yayın Akışı
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Söz
19:00 – Haber - Canlı
20:00 – Yalı Çapkını (Yeni Bölüm)
00:30 – Güzel Köylü
02:30 – Baba Ocağı
04:30 – Söz
Yalı Çapkını 80. Bölüm Özeti
Yeni bölümde Seyran, büyük bir tehlikeyi kıl payı atlatır. Bu olaydan sonra Ferit, Seyran'ın güvenliğini sağlamak adına ciddi önlemler alır. Bu önlemlerle birlikte Seyran, kendisini beklenmedik, ancak bir o kadar da tanıdık bir ortamda bulur. Duygularını kontrol etmekte zorlanan Ferit ve Seyran, bu süreçte dışarıdan gelen tehlikeye karşı hazırlıklı olmaya çalışırlar. Artan tehdit tüm ailenin kenetlenmesine neden olurken, sürpriz bir ziyaretçi yalıda dengeleri değiştirecek bir gelişmeye yol açacaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: