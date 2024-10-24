Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak. Maç, Groupama Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında puan kazanamadan ayrıldı. İlk maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, daha sonra Eintracht Frankfurt'u evinde 3-1'lik skorla mağlup oldu. Öte yandan Olimpik Lyon, turnuvada oynadığı iki maçta da galip gelerek 6 puan elde etti; Olympiakos'u 2-0 ve Rangers'ı 4-1 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşıyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok, Konyaspor ile oynanan maçta omzundan sakatlandı. Ersin Destanoğlu'nun durumu ise son kontrollerin ardından belli olacak. Eğer Ersin de oynayamazsa, kaleyi genç kaleci Göktuğ Baytekin koruyacak. 19 yaşındaki kaleci, A takımında ilk kez sahaya çıkma fırsatı bulacak. Ayrıca Gabriel Paulista ve Milot Rashica da sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile tarihindeki üçüncü karşılaşmasını oynayacak. İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelmişti. Fransa'daki ilk maçı Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta Beşiktaş aynı skorla galip gelmişti. Uzatma dakikalarında eşitliğin bozulmaması nedeniyle penaltılara geçilmiş ve Lyon, 7-6'lık skorla yarı finale yükselmişti.

Olimpik Lyon, son 5 resmi maçını kazanarak iyi bir form yakaladı. 22 Eylül'de Olimpik Marsilya'ya kaybettikten sonra, ligde ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçı da galip tamamladı. Pierre Sage'nin çalıştırdığı Lyon, Ligue 1'de 8 hafta sonunda 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarındaki 247. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne kadar 246 maçta 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Toplamda 329 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 376 gol gördü.

Fransa temsilcileriyle karşılaşmalarında 11. kez mücadele edecek olan Beşiktaş, önceki 10 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. İki maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale ulaştı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek elde etti. En farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda Liverpool'a 8-0 mağlup olarak yaşadı.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu, 14 golle bu alanda ilk sırada yer alıyor. Onu 13 golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun izliyor. Ricardo Quaresma ve Bobo ise 12 golle dördüncü sıradadır.

Lyon - Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız ve HD kalitede TRT 1 üzerinden izlemek mümkün. Ancak, Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet ve Kralbozguncu gibi platformlardan izlemek yasadışıdır. TRT 1 ve Tabii Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak olan bu heyecan dolu karşılaşmanın kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.: Lucas Perri, Niles, Clinton Mata, Caleta-Car, Tagliafico, Veretout, Caqueret, Tolisso, Cherki, Fofana, Lacazette.: Ersin(Göktuğ Baytekin), Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson Fernandes; Rafa Silva, Muci, Semih Kılıçsoy; Immobile.