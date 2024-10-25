Bodrum Basketbol evinde yıkıldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) ilk kez mücadele eden Bodrum Basketbol, E Grubu'nda evinde çıktığı iki maçı da kaybederek avantaj yitirdi.



Elemeleri geçtikten sonra grup mücadelesine Bodrum Bitez Spor Salonu'nda Sopron'a uzatmada 86-80 yenilerek başlayan temsilcimiz, Polonya deplasmanında Piestanske Cajky'i 79-63 yendikten sonra yine evinde Fransız ekibi Charnay Basket'e 76-66 mağlup olmaktan kurtulamadı. Grupta ilk 3 maç sonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Bodrum, 30 Ekim Çarşamba günü 3'te 3 yapan lider Sopron'la Macaristan'da karşılaşacak.

