Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 16:59

Real Betis-Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Real Betis-Kopenhag Maçı Canlı İzle Şifresiz

Real Betis-Kopenhag maçı canlı izle | Real Betis - Kopenhag maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Peki, Real Betis-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Real Betis-Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Real Betis-Kopenhag Maçı Canlı İzle Şifresiz
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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Real Betis kendi evinde Kopenhag'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

REAL BETIS - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



REAL BETIS - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Kopenhag maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak

24 EKİM 2024 GÜNÜN MAÇLARI

19:45 Tabii Panathinaikos - Chelsea (Futbol)

19:45 TRT 1 Celje - Başakşehir FK (Futbol)

19:45 Tabii Roma - Dynamo Kiev (Futbol)

19:45 Tabii Eintracht Frankfurt - Rigas Skola (Futbol)

21:30 S Sport Olimpia Milano - Anadolu Efes (Basketbol)

22:00 TRT 1 Fenerbahçe - Manchester United (Futbol)

22:00 TRT S porLyon - Beşiktaş (Futbol)

22:00 Tabii Twente - Lazio (Futbol)

22:00 Tabii Athletic Bilbao - Slavia Prag (Futbol)





 
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