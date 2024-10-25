NBA Cup court designs revealed. I caught up with Victor Solomon, the artist behind the looks, and Christopher Arena of the NBA to discuss this year's statement: A 30% opacity 'wallpaper' giving each team an individualized perspective https://t.co/fDLsmYyUPy pic.twitter.com/NED62CuqpJ



— Tim Newcomb (@tdnewcomb) October 24, 2024

NBA sezon içi turnuvasının bu sezon için düzenlenmiş saha tasarımları yakın zamanda görücüye çıktı.NBA Kupası'nın ikinci ayağında, sezon içi turnuvası maçları için özelleştirilmiş saha tasarımlarının yeniden yer alacağı görüldü.2023 sezon içi turnuva şampiyonu Los Angeles Lakers, 2024 NBA şampiyonu Boston Celtics ve ligdeki diğer takımların saha tasarımları şu şekilde:Forbes'tan Tim Newcomb, NBA Kupası saha tasarımlarının hedefinin "ligin Statement Edition formalarını vurgulamak." olduğunu belirtti.Yeni sahalar, 12 Kasım'da başlaması planlanan sezon içi turnuvanın grup maçlarında ve çeyrek finallerinde görücüye çıkacak.