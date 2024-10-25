NBA sezon içi turnuvasının yeni saha tasarımları belli oldu

NBA sezon içi turnuvasının bu sezon için düzenlenmiş saha tasarımları yakın zamanda görücüye çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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NBA sezon içi turnuvasının yeni saha tasarımları belli oldu
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25 Ekim 2024 12:20
Son güncelleme 25 Ekim 2024 12:23
NBA sezon içi turnuvasının bu sezon için düzenlenmiş saha tasarımları yakın zamanda görücüye çıktı.

NBA Kupası'nın ikinci ayağında, sezon içi turnuvası maçları için özelleştirilmiş saha tasarımlarının yeniden yer alacağı görüldü.

2023 sezon içi turnuva şampiyonu Los Angeles Lakers, 2024 NBA şampiyonu Boston Celtics ve ligdeki diğer takımların saha tasarımları şu şekilde:

Forbes'tan Tim Newcomb, NBA Kupası saha tasarımlarının hedefinin "ligin Statement Edition formalarını vurgulamak." olduğunu belirtti.

Yeni sahalar, 12 Kasım'da başlaması planlanan sezon içi turnuvanın grup maçlarında ve çeyrek finallerinde görücüye çıkacak.

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