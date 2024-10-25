Yunus Akgün, Beşiktaş'a özel hazırlanıyor

Yaptığı sosyal medya paylaşır sonrası PFDK'ya sevki Galatasaray camiasından büyük için merakla beklenen Yunus Akgün için verilen karar açıklandı.
PFDK, konuyla ilgili değerlendirmesinin ardından, "Sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FOTinin 36/2, ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000 TL PARA CEZASI le cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ye oyçokluğu)karar verilmiştir." açıklaması yapıldı. Para cezası alan Yunus, böylece Beşiktaş'a karşı forma giyebilecek.
YUNUS ÖZEL HAZIRLANIYOR
Haksız yere PFDK'ye sevk edildiğini düşünen Yunus Akgün, Beşiktaş Kulübü'nün kendisini TFF'ye şikayet etmesi sebebiyle bu maçta oynamayı dört gözle bekliyor.
Beşiktaş'a karşı iyi bir performans göstererek yanıtını sahada vermek istediğini ifade eden milli futbolcu, Okan Buruk'a derbide ilk 11'de başlama talebini iletti.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.
PFDK, konuyla ilgili değerlendirmesinin ardından, "Sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FOTinin 36/2, ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000 TL PARA CEZASI le cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ye oyçokluğu)karar verilmiştir." açıklaması yapıldı. Para cezası alan Yunus, böylece Beşiktaş'a karşı forma giyebilecek.
YUNUS ÖZEL HAZIRLANIYOR
Haksız yere PFDK'ye sevk edildiğini düşünen Yunus Akgün, Beşiktaş Kulübü'nün kendisini TFF'ye şikayet etmesi sebebiyle bu maçta oynamayı dört gözle bekliyor.
Beşiktaş'a karşı iyi bir performans göstererek yanıtını sahada vermek istediğini ifade eden milli futbolcu, Okan Buruk'a derbide ilk 11'de başlama talebini iletti.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.