Murphy III 2 hafta yok, Murray süresiz kadro dışı

New Orleans Pelicans, Trey Murphy III'ün iki hafta boyunca, Dejounte Murray'nin ise süresiz olarak kadro dışı olduğunu duyurdu.

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Murphy III 2 hafta yok, Murray süresiz kadro dışı
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25 Ekim 2024 12:03
New Orleans Pelicans, Trey Murphy III'ün iki hafta boyunca, Dejounte Murray'nin ise süresiz olarak kadro dışı olduğunu duyurdu.

Pelicans, Murphy III'ten hamstring zorlanması nedeniyle iki hafta daha mahrum kalacağını, Murray'nin ise sezon açılışında elini kırdıktan sonra süresiz olarak kadro dışı olduğunu bildirdi.

Sakatlığını Ekim ayı başlarındaki bir hazırlık maçında geçirmiş olan Murphy III, daha sonra ekiple mevcut kontratını dört yıllığı 112 milyon dolara uzatan bir çaylak sözleşmesi imzalamıştı.

Geçtiğimiz yaz döneminde takıma dahil olan Murray ise, sakatlığını Çarşamba günü Chicago Bulls'a karşı Pelicans'ın ilk sezon maçında geçirmişti.

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