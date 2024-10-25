Galatasaray'ın ikinci devre fobisi

Galatasaray, bu sezon oynadığı maçlarında ikinci yarılarında yediği gollerle dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın ikinci devre fobisi
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25 Ekim 2024 09:55
Galatasaray, bu sezon ikinci 45'te yediği gollerle dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, 15 maçın ilk yarılarında kalesinde 6 gol görürken ikinci devrede ise toplam 17 gol yedi. Atılan gol sayısındaki fark da dikkatlerden kaçmadı. İlk 45'te 21 golle şov yapan Aslan; ikinci yarılarda 6 gol kaydetti.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray'ın pazartesi günü RAMS Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 1200 ile 20 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Az sayıda bilet kaldığı öğrenilen derbinin kapalı gişe oynanması bekleniyor.

BURUK'TAN 1 GÜN İZİN

Perşembe gününü idman yaparak geçiren Galatasaray'da derbi öncesi takıma 1 gün izin verildi. Sarı-kırmızılı oyuncular, cuma gününü dinlenerek geçirecek. Bir günlük aranın ardından derbi hazırlıkları cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

 

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