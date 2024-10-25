Houston Rockets guardı Jalen Green'in 106 milyon dolarlık kontranın "gelecekte takas edilişini kolaylaştırmak için tasarlandığı" iddia edildi.



Green yakın zamanda Rockets ile mevcut kontratını üç yıllığı 106 milyon dolara uzatan bir çaylak sözleşmesi imzalamıştı.



ESPN'den Brian Windhorst, The Hoop Collective podcast'inde Green'in sözleşmesinin gelecekte takas edilmesini kolaylaştırmak üzere tasarlanabileceğini öne sürdü:



"Bu kontrat, ligdeki birçok kişinin takas opsiyonu ve %10'luk takas bonusunu dahil etmek için imzalandığını düşündüğü bir sözleşme. Rockets'ın onu kesinlikle takas edeceğini söylemiyorum. Yalnızca bu sözleşmenin onun takas edilmesine olanak sağlamak için tasarlandığını söylüyorum."



Green, NBA tarihinde dokuz haneli bir anlaşmada 2 artı 1 çaylak uzatması elde eden ilk oyuncu olmuştu.



2020'de G League Ignite'dan NBA'e katılan Green, geçtiğimiz sezon maç başına 19,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalamıştı.



