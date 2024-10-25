Galatasaray bu sezon her kulvarda "aslan" gibi

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, her kulvarda iyi gidiyor.

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Galatasaray bu sezon her kulvarda 'aslan' gibi
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25 Ekim 2024 12:11
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, her kulvarda uçuşa geçti. Süper Kupa'yı Beşiktaş'a kaptıran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen sarı-kırmızılılar; Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirve yaptı.

İki kulvarda da namağlup yoluna devam eden Aslan'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Ligde 7, Avrupa'da ise 3 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, son yenilgisini Young Boys'a karşı yaşamıştı. Süper Lig'de 9'da 8 yaparak 25 puanla zirveye çıkan Aslan'ın ana hedefi, 25. şampiyonluğunu alarak 5. yıldızı göğsüne takmak.

Cimbom, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlamayı planlayan ve hedefini turnuvada final olarak belirleyen Galatasaray, bir Avrupa kupası daha alarak tarihe geçmek istiyor.


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