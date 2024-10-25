Galatasaray bu sezon her kulvarda 'aslan' gibi

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, her kulvarda uçuşa geçti. Süper Kupa'yı Beşiktaş'a kaptıran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen sarı-kırmızılılar; Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirve yaptı.
İki kulvarda da namağlup yoluna devam eden Aslan'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Ligde 7, Avrupa'da ise 3 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, son yenilgisini Young Boys'a karşı yaşamıştı. Süper Lig'de 9'da 8 yaparak 25 puanla zirveye çıkan Aslan'ın ana hedefi, 25. şampiyonluğunu alarak 5. yıldızı göğsüne takmak.
Cimbom, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlamayı planlayan ve hedefini turnuvada final olarak belirleyen Galatasaray, bir Avrupa kupası daha alarak tarihe geçmek istiyor.
İki kulvarda da namağlup yoluna devam eden Aslan'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Ligde 7, Avrupa'da ise 3 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, son yenilgisini Young Boys'a karşı yaşamıştı. Süper Lig'de 9'da 8 yaparak 25 puanla zirveye çıkan Aslan'ın ana hedefi, 25. şampiyonluğunu alarak 5. yıldızı göğsüne takmak.
Cimbom, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlamayı planlayan ve hedefini turnuvada final olarak belirleyen Galatasaray, bir Avrupa kupası daha alarak tarihe geçmek istiyor.