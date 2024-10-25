Antalyaspor yeni bir gelir kaynağı buldu

Sinan Boztepe başkanlığındaki Antalyaspor, gelir getirecek projeler için çalışmalarına devam ediyor. 26 Ekim 2015'te Beşiktaş maçıyla resmî açılışı yapılan Antalya Stadyumu'nun kullanılmayan otopark bölümü, Kırmızı-Beyazlılara kazandırmaya başlayacak. Boş bölüme kurulacak eğlence merkeziyle birlikte Antalyaspor gelir elde edecek.



EĞLENCE MERKEZİ OLACAK



Lider Gazete'nin haberine göre; Serik'te yer alan bir alışveriş merkezinde yer alan "Digiverse" isimli eğlence merkezinin bir benzeri Antalya Stadyumu'nun otopark alanında kullanıma açılacak. Yapımına devam edilen inşaatın tamamlanmasının ardından Antalya halkının kullanımına açılacak. Çocuklar için de uygun olacak yapının içerisinde yer alacak görsel şovlar, halkın beğenisine sunulacak.



CİDDİ GELİR KATKISI



Antalyaspor, söz konusu alanın kiralanması için anlaşmaya varırken, 5+5 yıllığına el sıkışıldığı gelen haberler arasında yer aldı. Kırmızı-Beyazlıların, bu anlaşma karşılığında ilk dönem için yaklaşık 3 milyon Euro elde etmesi bekleniyor.



ONAY VERİLDİ



Yapımına başlanan inşaat için Gençlik ve Spor Bakanlığı da alanda incelemede bulundu. Herhangi bir sorunun rastlanmadığı ve bakanlığında projeye onay verdiği de gelen haberler arasında yerini aldı.



