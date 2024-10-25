Okan Buruk: "Tottenham'a karşı daha rahat oluruz"

Kasımpaşa ve RFS karşısında beraberliğe razı olan Galatasaray, Elfsborg maçında da bu krizin eşiğinden döndü. Teknik heyet bu durumu konsantrasyon sorununa bağlarken, Tottenham mücadelesinin daha rahat geçeceği görüşünde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Tottenham'a karşı daha rahat oluruz'
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25 Ekim 2024 11:36
Bu sezon öne geçtiği maçlarda sürekli tedirginlik yaşayan Galatasaray'da bu negatif durum Elfsborg maçında da devam etti.

Kasımpaşa ve RFS müsabakalarında 3-0 ve 2-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, Elfsborg karşısında da taraftarını strese soktu. 3-0 öne geçtiği mücadelede skorun 3-2'ye gelmesine engel olamayan sarı-kırmızılı takımı olası beraberlik senaryosundan Yunus Akgün kurtardı.

"SEVİYE FARKI VAR"

İsveç ekibine karşı 4-3 kazanılan karşılaşmaya oyuncularını tam olarak motive etmekte zorlanan Okan Buruk ve ekibi, itirafta da bulundu. Geçen sezon Bayern Münih ve Manchester United maçları ile bu sezonki Fenerbahçe mücadelesini de örnek olarak gösteren Buruk, yakın çevresine "Çok güçlü bir takımız ve oyuncularımız bu tip rakiplere karşı 'nasılsa kazanırız' rahatlığıyla sahaya çıkıyorlar. Tottenham maçında daha rahatız. Çünkü oyuncularımız o seviye maçlara daha iyi konsantre oluyorlar" görüşünü paylaştı.



 
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