Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga, takımdan sözleşme uzatması alamaması konusunu "pek endişe etmediğini" söyledi.



Warriors'ın Portland Trail Blazers'a karşı açılış gecesi galibiyetinin ardından Kuminga, The Athletic'e uzatma konusunda anlaşmaya varamamasının nedenlerine ilişkin bakış açısını şu şekilde anlattı:



"Cidden endişe etmiyorum. Tek endişem buraya gelip her gün iyi performans sergilemek. Vakti geldi ve anlaşma verilmedi. O yüzden artık önüme bakıyorum. Çok şey atlattım. Birçok insan beni tanımıyor ve neler yaşadığımı bilmiyor. Böyle şeyler benim moralimi bozmaz."



Bu sezon 7,6 milyon dolarlık bir sözleşmeye sahip olan Kuminga, önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu statüsünde olacak.



Kuminga, çıkış yakaladığı geçtiğimiz sezon maç başına 26 dakika sahada kalarak 16,1 sayı, 4,8 ribaund ve 2,2 asist istatistiklerine ulaşmıştı.



