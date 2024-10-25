Altay çıkışa geçmek istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Batman Petrolspor, İskenderunspor ve Karaköprü Belediyespor maçlarını kaybedip 5 puanla düşme hattına gerileyen Altay, 26 Ekim Cumartesi günü 9'uncu hafta maçında 1461 Trabzon'a konuk olacak.
Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Altay'da sağ omzundan sakatlanan Mehmet Gündüz, Trabzon'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, 1461 Trabzon karşılaşmasından istedikleri skoru alıp düşme potasından çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Altay'da sağ omzundan sakatlanan Mehmet Gündüz, Trabzon'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, 1461 Trabzon karşılaşmasından istedikleri skoru alıp düşme potasından çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.