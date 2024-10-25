Hazımsız Fransızlar: Lyon - Beşiktaş maçı sonrası büyük kavga!

Beşiktaş'ın Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Groupama Stadyumu'nun etrafında büyük bir kavga yaşandı.
2017'de büyük kavgaların yaşandığı maç nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların, Groupama Stadyumu'na girişi maç öncesi yasaklanmıştı. Lyon Kulübü de Beşiktaşlı taraftarların stadyuma girmemesi için bir dizi önlem aldı.
Gedson'un attığı gol sonrası tribünde bazı Beşiktaşlılar'ın bir arada olduğu yaşanan sevinç sonrası anlaşıldı. Rhone Valiliği inisiyatif alarak bir grup polisi buraya yönlendirdi.
Maç sonrası da Beşiktaşlı taraftarların kavga yaşanmadan stadyumdan ayrılması için polisler önlem aldı ancak önlemler yetersiz kaldı.
Lyonlu bir grup taraftar, Beşiktaşlı taraftarların üzerine çöp kutularını ve demir bariyerleri fırlatmaya başladı. Polisler bu olaya, Valiliğin izni üzerine göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Valilikten yapılan açıklamada olaylar nedeniyle 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.
2017'de büyük kavgaların yaşandığı maç nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların, Groupama Stadyumu'na girişi maç öncesi yasaklanmıştı. Lyon Kulübü de Beşiktaşlı taraftarların stadyuma girmemesi için bir dizi önlem aldı.
Gedson'un attığı gol sonrası tribünde bazı Beşiktaşlılar'ın bir arada olduğu yaşanan sevinç sonrası anlaşıldı. Rhone Valiliği inisiyatif alarak bir grup polisi buraya yönlendirdi.
Maç sonrası da Beşiktaşlı taraftarların kavga yaşanmadan stadyumdan ayrılması için polisler önlem aldı ancak önlemler yetersiz kaldı.
Lyonlu bir grup taraftar, Beşiktaşlı taraftarların üzerine çöp kutularını ve demir bariyerleri fırlatmaya başladı. Polisler bu olaya, Valiliğin izni üzerine göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Valilikten yapılan açıklamada olaylar nedeniyle 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.