Okan Buruk, derbiye üçlü savunma ile çıkacak

Galatasaray'da Avrupa Ligi'nde 4-3 kazanılan Elfsborg maçına karşın Okan Buruk'un sistem tercihi tartışmalara yol açmıştı. Aslan'ın hocası İsveç ekibine karşı tercih ettiği 3-4-1-2 ve 3-5-2 sisteminden derbide de vazgeçmeme kararı aldı.
OFANSİF OLARAK ÇOK BEĞENDİ
Buruk'un Jakobs'un sakatlığı nedeniyle 4'lü formasyonu düşünmediği ayrıca Osimhen ile Icardi ikilisinden birini de kulübede oturtmak istemediği için bu düşüncede olduğu belirtildi. Elfsborg maçında yenilen 3 gole rağmen Okan Buruk'un ofansif yönden sergilenen performanstan çok memnun olduğu ve bu kararı almasında hücuma güvenmesinin etkili olduğu bildirildi.
SAVUNMAYI UYARACAK
Böylece Cim-Bom Beşiktaş karşısında yine ofansif bir düşünceyle sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde yenilen gollerin nedeni olarak sistemi değil bireysel hataları gören sarı-kırmızılı teknik adamın bu nedenle savunma oyuncularını bu konuda uyaracağı belirtildi.
TAKIMA GÜVEN ÜST SEVİYEDE
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Avrupa kulvarına iyi bir başlangıç yapılmış olmasının da sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılar, bir geceliğine de olsa UEFA Avrupa Ligi'nin de lideri oldu. Çarşamba gecesi oynanan iki maçın akabinde Cimbom bir maçı fazla şekilde 36 takımlı ligde yedi puanla birinci sıraya çıktı ve zirveyi gördü.
Oyun sistemi tam olarak oturup, yeni oyuncular tam olarak takıma adapte olduktan sonra, Cim Bom'un Avrupa kulvarına damgasını güçlü bir şekilde vuracağı ve ilk sekiz takım arasında ligi bitirip bir üst tura çıkacağına yönelik camiada tam güven oluşmuş durumda.
OFANSİF OLARAK ÇOK BEĞENDİ
Buruk'un Jakobs'un sakatlığı nedeniyle 4'lü formasyonu düşünmediği ayrıca Osimhen ile Icardi ikilisinden birini de kulübede oturtmak istemediği için bu düşüncede olduğu belirtildi. Elfsborg maçında yenilen 3 gole rağmen Okan Buruk'un ofansif yönden sergilenen performanstan çok memnun olduğu ve bu kararı almasında hücuma güvenmesinin etkili olduğu bildirildi.
SAVUNMAYI UYARACAK
Böylece Cim-Bom Beşiktaş karşısında yine ofansif bir düşünceyle sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde yenilen gollerin nedeni olarak sistemi değil bireysel hataları gören sarı-kırmızılı teknik adamın bu nedenle savunma oyuncularını bu konuda uyaracağı belirtildi.
TAKIMA GÜVEN ÜST SEVİYEDE
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Avrupa kulvarına iyi bir başlangıç yapılmış olmasının da sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılar, bir geceliğine de olsa UEFA Avrupa Ligi'nin de lideri oldu. Çarşamba gecesi oynanan iki maçın akabinde Cimbom bir maçı fazla şekilde 36 takımlı ligde yedi puanla birinci sıraya çıktı ve zirveyi gördü.
Oyun sistemi tam olarak oturup, yeni oyuncular tam olarak takıma adapte olduktan sonra, Cim Bom'un Avrupa kulvarına damgasını güçlü bir şekilde vuracağı ve ilk sekiz takım arasında ligi bitirip bir üst tura çıkacağına yönelik camiada tam güven oluşmuş durumda.