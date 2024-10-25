Şenol Güneş: "Bu sorunu çözmeliyiz"

Trabzonspor, ligde 8 maçta 8 golde kalırken Şenol Güneş, kanat organizasyonları ve şut çalışmalarıyla gol yollarını canlandırmaya çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Bu sorunu çözmeliyiz'
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25 Ekim 2024 11:36
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de gol konusunda sıkıntıda. Oynadığı 8 maçta ağları 8 kez sarsıp kısır bir görüntü çizen bordo- mavililer, geride kalan dönemdeki aynı süreçte 15 gol atmıştı.

Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Adana Demir'in ardından en az gol atan takım durumunda olan Fırtına'da teknik direktör Şenol Güneş, bu soruna çözüm bulabilmek için harıl harıl çalışıyor. Hücuma daha iştahlı gitmeyi amaçlayan bir takım oluşturmak isteyen 72 yaşındaki hoca, kritik Göztepe sınavı öncesi kanat organizasyonları üzerinde durdu ve oyuncularına sık sık kaleye şut çekmeleri yönünde direktifte bulundu. Ligde topa sahip olma (%57.6) ve pas yüzdesi (maç başı 389) karnesinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor'da Güneş'in talebeleriyle sık sık toplantılar yaptığı kaydedildi.

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