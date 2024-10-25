Voleybolda haftanın programı belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta maçları oynanacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
26 Ekim Cumartesi:
13.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Fibabanka Spor Kompleksi)
13.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)
17.30 Aras Kargo-Zerenspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
18.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
SMS Grup Efeler Ligi
27 Ekim Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Altekma (Adilcevaz)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Akkuş Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Akkuş)
15.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)
19.30 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
NOT: Arkas Spor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Vodafone Sultanlar Ligi
26 Ekim Cumartesi:
13.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Fibabanka Spor Kompleksi)
13.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)
17.30 Aras Kargo-Zerenspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
18.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
SMS Grup Efeler Ligi
27 Ekim Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Altekma (Adilcevaz)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Akkuş Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Akkuş)
15.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)
19.30 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
NOT: Arkas Spor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.