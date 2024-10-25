Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta maçları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda haftanın programı belli oldu
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25 Ekim 2024 11:17
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta maçları oynanacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

26 Ekim Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Fibabanka Spor Kompleksi)

13.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)

17.30 Aras Kargo-Zerenspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

18.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

SMS Grup Efeler Ligi

27 Ekim Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Altekma (Adilcevaz)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Akkuş Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Akkuş)

15.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)

19.30 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

NOT: Arkas Spor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

 
 
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