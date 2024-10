⚽️En-Nesyri, bu kez Onana'yı avladı! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! pic.twitter.com/782mPGwjYU



— Sporxtv (@sporxtv) October 24, 2024

Onana'dan En-Nesyri'nin vuruşlarına üst üste inanılmaz kurtarışlar ve Jose Mourinho'nun tepkisi! pic.twitter.com/uz0tso6Ob4



— Sporxtv (@sporxtv) October 24, 2024

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe , sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.Manchester United, 15. dakikada Christian Eriksen ile öne geçti. Fenerbahçe, 49. dakikada Youssef En-Nesyri ile eşitliği buldu.Fenerbahçe, mücadelede Dusan Tadic ve En-Nesyri ile net fırsatlardan yararlanamadı.Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, penaltı itirazlarının ardından 59. dakikada kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 5, Manchester United 3 puana yükseldi.Fenerbahçe, hafta sonunda ligde Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maç haftasında ise AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Manchester United, hafta sonunda ligde West Ham United ile deplasmanda karşılaşacak. Erik ten Hag'ın ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçta sahasında PAOK'u ağırlayacak.UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Samsunspor'a karşı ilk 11'de değerlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı, Filip Kostic'i ise UEFA listesinde olmaması nedeniyle oynatamadı. 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Rodrigo Becao ile Edin Dzeko'yu ise kulübeye çekti.Portekizli teknik direktör, bu isimlerin yerine Manchester United karşısında Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de değerlendirdi.İngiliz devi karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Mert Müldür'den kurdu. Orta sahada Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski üçlüsünü bozmayan Mourinho, hücumun sağında Dusan Tadic'i, solunda ise Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Zeki Dursun, Rodrigo Becao, Şükür Toğrak ve Yusuf Akçiçek kulübede forma bekledi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bek pozisyonunda Mert Müldür'ü tercih etti.Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA listesinde yer almaması nedeniyle oluşan sol bek eksikliğinde Mert Müldür'ü bu pozisyona kaydırdı.Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 3 maç sonra kadroya dahil edildi.Antalyaspor maçında sakatlığı Twente karşılaşmasında ise cezası nedeniyle yer alamayan tecrübeli oyuncu, Samsunspor mücadelesinde de yabancı kontenjanına takılmıştı.Osayi-Samuel, Manchester United maçına ise ilk 11'de başladı.Fenerbahçeli İsmail Yüksek, 1 maç aranın ardından kadroda yer aldı.Sakatlığı nedeniyle Samsunspor maçında kadroda yer almayan İsmail, Manchester United müsabakasına yedekler arasında başladı.Fenerbahçe'nin kalecilerinden İrfan Can Eğribayat, 4 maç sonra kadroda yer aldı.Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Antalyaspor, Samsunspor, Union Saint-Gilloise ve Twente maçlarını kaçıran İrfan Can, Manchester United maçına kulübede başladı.Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred, eski takımlarına karşı mücadele etti.2016-18 yıları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiliz ekibiyle 3 kupa kazanmayı başardı.UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile zirveye çıkmayı başaran Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kariyerine ekledi.2018-23 yılları arasında Manchester United forması giyen Fred, eski takımıyla 1 kez İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.Sofyan Amrabat, 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fiorentina'dan kiralık olarak Manchester United'a katıldı. Hollanda doğumlu, Faslı futbolcu, İngiliz ekibinde 21 karşılaşmada forma giydi.Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi eski kalecileri Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.Altay'a karşılaşma öncesinde çiçek verilirken milli kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine alkışlayarak cevap verdi.Fenerbahçe, Manchester United karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemedi.Fenerbahçe, yaşanan terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına sahaya siyah bantla çıktı.Manchester United karşılaşması öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.Stat çevresinde atlı polisler görev yaparken taraftarlar güvenlik bariyerlerinden kapsamlı bir aramanın ardından içeri alındı.Taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, karşılaşmaya baskılı başlasa da gol konuk ekip Manchester United'dan geldi.Hızlı gelişen atakta sol kanatta Alejandro Garnacho topla buluştu. Topu taşıyan Garnacho, ceza sahasındaki Joshua Zirkzee'yi gördü. Zirkzee, geriden gelen Christian Eriksen'e topu çıkartırken, Eriksen yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi.Manchester United, 22. dakikada ikinci gole yaklaştı. Manchester United'da Eriksen topu merkezden taşıyarak sağ kanatta bulunan Rashford'a pas verdi. Rashford, çalımlarla ceza sahasının sağına girdi. Sol ayak içiyle yerden çektiği şut yandan dışarı çıktı.Fenerbahçe, 23. dakikada gole çok yaklaştı. Sebastian Szymanski'nin ceza sahasında soldan ortasında top kaleci Andre Onana'dan sekti. Dusan Tadic, bu topu yakın mesafeden ağlara göndermek istedi. Manchester United'da Manuel Ugarte son anda araya giren isim oldu.Fenerbahçe, 37. dakikada aynı pozisyonda iki kez gole çok yaklaştı. Szymanski'nin soldan ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Onana çıkardı. Devam eden pozisyonda Tadic, tekte bir kez daha topu En-Nesyri'ye ortaladı. En-Nesyri'nin yakın mesafeden kafa vuruşunu bir kez daha Onana kurtardı.Fenerbahçe, ikinci yarıya adeta golle başladı. 49. dakikada Allan Saint-Maximin'in ortasında ceza sahasında çok iyi yükselen Youssef En-Nesyri, yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Onana'yı geçti ve skora dengeyi getirdi.Fenerbahçe, Manchester United ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı.Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, ikinci yarının başında ve sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda sakatlık yaşadı. Fenerbahçe'de teknik heyet, Samuel'in sakatlıkları sonraı 62. dakikada Nijeryalı futbolcu yerine Rodrigo Becao'yu sahaya sürdü.Fenerbahçe'de teknik heyet, 79. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri, Maximin ve Tadic kenara geldi. İrfan Can, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.7. dakikada soldan kullanılan korner atışında topun başına gelen Szymanski, kale sahası içine ortaladı. Manchester United savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası çizgisi üzerinde Fred'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top yandan dışarı çıktı.22. dakikada İngiliz ekibi tehlikeli geldi. Eriksen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashford, çaprazdan ceza sahasına girip 2 rakibini ekarte etti. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği plase vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in uzun pasında soldan ceza sahasına giren Szymanski'nin kale sahasına çevirdiği ortada kaleci Onana'nın sektirdiği top boşta kaldı. Bu pozisyonda Tadic bekletmeden vuruşunu yaptı ancak Ugarte kayarak müdahalesinde sırtıyla gole engel oldu.37. dakikada Fenerbahçe üst üste 2 net fırsat yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Szymanksi'nin kale sahasına ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topu kale direği yakınında Tadic, yeniden En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcu bir kez daha kafayla vurdu ancak Onana bu kez topu kornere tokatladı.Mücadelenin ilk yarısı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.57. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü. Osayi-Samuel'in rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında itiraz eden Portekizli çalıştırıcı, hakem Clement Turpin tarafından oyun alanı dışına gönderildi.68. dakikada sol kanatta topla buluşan Garnacho, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Livakovic topu kornere göndermeyi başardı.Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.ÜlkerClement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 62 Becao), Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 79 İsmail Yüksek), Saint-Maximin (Dk. 79 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 79 Dzeko)Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf (Dk. 55 Casemiro), Martinez, Ugarte, Eriksen, Rashford (Dk. 73 Anthony (Dk. 89 Diallo)), Mazraoui, Garnacho, Zirkzee (Dk. 55 Höjlund)Dk. 15 Eriksen (Manchester United), Dk. 49 En-Nesyri (Fenerbahçe)Dk. 57 Jose Mourinho (teknik direktör) (Fenerbahçe)Dk. 14 Rashford (Manchester United), Dk. 60 Osayi-Samuel, Dk. 90+2 Mert Müldür (Fenerbahçe)