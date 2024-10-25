Deniz Çoban'dan Clement Turpin yorumu!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde İngiliz devi Manchester United'la 1-1 berabere kaldı.
Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe - Manchester United maçı hakemi Clement Turpin performansını Fanatik'teki köşesinde değerlendirdi.
İşte o yorumlar;
"HATALAR YAPTI"
Avrupa'nın en önde olan hakemlerinden, büyük turnuvaların gediklisi, Fransız hakem Turpin; rahat tavırlarıyla maç yönetiyor görüntüsü verdi ama faul kararlarında hatalar yaptı. Bazı kartlık pozisyonları kartsız geçti.
"PENALTIYI VERMEDİ"
56. dakikada ceza sahası sağ köşesinde konuk takım oyuncusu Ugarte ile Osayi-Samuel mücadelesi yaşandı. Ugarte, Osayi'nin ayağına basmıyor ama diziyle Osayi'ye bir darbesi var. Bence bu pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilmesi gerekirdi. Ama Turpin "devam" dedi. Bu penaltı pozisyonuna sinirlenen ve tepki gösteren Jose Mourinho, kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş oldu.
Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe - Manchester United maçı hakemi Clement Turpin performansını Fanatik'teki köşesinde değerlendirdi.
İşte o yorumlar;
"HATALAR YAPTI"
Avrupa'nın en önde olan hakemlerinden, büyük turnuvaların gediklisi, Fransız hakem Turpin; rahat tavırlarıyla maç yönetiyor görüntüsü verdi ama faul kararlarında hatalar yaptı. Bazı kartlık pozisyonları kartsız geçti.
"PENALTIYI VERMEDİ"
56. dakikada ceza sahası sağ köşesinde konuk takım oyuncusu Ugarte ile Osayi-Samuel mücadelesi yaşandı. Ugarte, Osayi'nin ayağına basmıyor ama diziyle Osayi'ye bir darbesi var. Bence bu pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilmesi gerekirdi. Ama Turpin "devam" dedi. Bu penaltı pozisyonuna sinirlenen ve tepki gösteren Jose Mourinho, kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş oldu.