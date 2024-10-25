Deniz Çoban'dan Clement Turpin yorumu!

Eski hakem Deniz Çoban, Fanatik'teki köşesinde Fenerbahçe - Manchester United maçı hakemini değerlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Deniz Çoban'dan Clement Turpin yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2024 11:49
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi evinde İngiliz devi Manchester United'la 1-1 berabere kaldı.

Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe - Manchester United maçı hakemi Clement Turpin performansını Fanatik'teki köşesinde değerlendirdi. 

İşte o yorumlar;

"HATALAR YAPTI"

Avrupa'nın en önde olan hakemlerinden, büyük turnuvaların gediklisi, Fransız hakem Turpin; rahat tavırlarıyla maç yönetiyor görüntüsü verdi ama faul kararlarında hatalar yaptı. Bazı kartlık pozisyonları kartsız geçti.

"PENALTIYI VERMEDİ"

56. dakikada ceza sahası sağ köşesinde konuk takım oyuncusu Ugarte ile Osayi-Samuel mücadelesi yaşandı. Ugarte, Osayi'nin ayağına basmıyor ama diziyle Osayi'ye bir darbesi var. Bence bu pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilmesi gerekirdi. Ama Turpin "devam" dedi. Bu penaltı pozisyonuna sinirlenen ve tepki gösteren Jose Mourinho, kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş oldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery