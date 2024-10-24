







Fenerbahçe, Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız ve HD kalitede TRT 1 üzerinden izlemek mümkün. Ancak, Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet ve Kralbozguncu gibi platformlardan izlemek yasadışıdır. TRT 1 ve Tabii Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak olan bu heyecan dolu karşılaşmanın kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan bu mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



Fenerbahçe - Manchester United Maçı Detayları

Fenerbahçe ve Manchester United karşılaşmasını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacakken, Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlamıştı ve ikinci maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, 4 puanla grupta 13. sırada bulunuyor. Manchester United ise, sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda Porto ile 3-3 berabere kalarak 2 puanla 21. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Manchester United, geçmişte 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 6 kez karşılaştı. 1996-1997 sezonunda İstanbul'da oynanan grup maçında Manchester United, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Old Trafford'da ise Elvir Boliç'in golüyle 1-0'lık galibiyet elde etmişti. 2004-2005 sezonunda ise ev sahibi ekipler galip geldi; Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe ise kendi evinde 3-0 kazandı. İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de karşılaştı. İngiltere'deki maçı Manchester United 4-1 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, Manchester United maçı öncesinde sol bek pozisyonunda sıkıntı yaşıyor. Ferdi Kadıoğlu sezon başında Brighton'a transfer olmuştu. Takım, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ile sezona başlamıştı, ancak Oosterwolde sakatlandı ve uzun süre takımdan ayrı kalacak. Levent Mercan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için bu maçta forma giyemeyecek. Cengiz Ünder de sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalacak. Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da UEFA listesine dahil edilmediği için maçta yer alamayacak. Bright Osayi-Samuel ise Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir önceki maçta oynayamamıştı ama cezasını tamamladı ve Mourinho'nun şans vermesi halinde bu maçta oynayabilir.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ve orta saha oyuncusu Fred, eski takımları Manchester United'a karşı mücadele edecekler. Mourinho, 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırdı ve bu dönemde 3 kupa kazanmayı başardı. Fred ise 2018-2023 yılları arasında Manchester United forması giydi ve bu süreçte 1 kez İngiltere Lig Kupası şampiyonu oldu.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 277. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, bugüne dek oynadığı 276 maçta 110 galibiyet, 109 mağlubiyet ve 57 beraberlik aldı. Avrupa'da 377 gol atarken, kalesinde 393 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, bugüne kadar 138 karşılaşma oynadı ve 61 galibiyet elde etti. 70. iç saha maçına çıkacak olan Fenerbahçe, daha önceki 69 iç saha maçında 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Fenerbahçe, bu mücadelelerde toplamda 114 gol atarken, rakipleri 69 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.: Onana, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot, Ugarte, Casemiro, Garnacho, Eriksen, Rashford, Hojlund.