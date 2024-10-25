Mauro Icardi gözünü Hagi'ye dikti

Mauro Icardi, Ghoerghe Hagi'yi geçerek Galatasaray'ın en çok gol atan yabancısı olmak için kollarını sıvadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi gözünü Hagi'ye dikti
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25 Ekim 2024 11:53
Sarı-kırmızılılarda 5'er gollü Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü takım içinde tek oyuncu geçti: Mauro Icardi.

Bu sezon performansı ile zaman zaman eleştirilen Arjantinli yıldız, Elfsborg maçında ise forvet bölgesinin yanı sıra zaman zaman kanatlarda görev aldı zaman zaman da orta sahanın ortasında top dağıttı.

Lig ve Avrupa'da 6 gole imzasını koyan Icardi, 12 kez daha ağları sarsması halinde kulüp efsanesi Hagi'yi geride bırakacak. Galatasaray'da formayı 85 kez giyen Arjantinli yıldız, toplam 61 gole ulaştı ve Baros'u yakaladı.



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