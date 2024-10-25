Philadelphia 76ers yıldızı Paul George'un diz sakatlığı nedeniyle önümüzdeki iki maçta daha kadro dışı kalacağı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, George'un sol diz kemiğindeki morluğun iyileşme süreci devam ederken, takımın önümüzdeki iki maçını kaçıracağını söyledi.



Charania, George'un iyileşme sürecinin "iyi bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini" ancak bu gece Toronto Raptors'a ve Pazar günü Indiana Pacers'a karşı oynanacak deplasman maçları için takımla seyahat etmeyeceğini açıkladı.



Takımın "gelecek haftanın başında, PG'nin müsaitliği hakkında bir güncelleme sunacağı" belirtildi.



Hem George hem de Joel Embiid (sol diz sakatlığı yönetimi), geçtiğimiz Çarşamba gecesi Milwaukee Bucks'a karşı 124-109 kaybedilen sezonun açılış maçında forma giymemişlerdi.



