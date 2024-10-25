Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisi patladı. Habere göre; tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alındı.
Okan Buruk'un pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçında olağanüstü bir durum olmadığı takdirde takımın başında olacağı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray'ın pazar günü karşılaşacağı rakibi Beşiktaş, Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.
İşte Beşiktaş'ın mesajı:
"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik.
Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisi patladı. Habere göre; tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alındı.
Okan Buruk'un pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçında olağanüstü bir durum olmadığı takdirde takımın başında olacağı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray'ın pazar günü karşılaşacağı rakibi Beşiktaş, Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.
İşte Beşiktaş'ın mesajı:
"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik.
Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."