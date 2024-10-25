Petkimspor'un konuğu Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan Aliağa Petkimspor yarın 3'te 3 yapan güçlü rakiplerinden Anadolu Efes'le evinde rakip olacak.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Konuk Anadolu Efes'te Euroleague'deki Olimpia Milano deplasmanında sakatlanan guard Shane Larkin forma giymeyecek. Petkimspor, ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemeler ve grupta çıktığı 5 maçı kazandıktan sonra ilk yenilgisini hafta içinde son şampiyon Unicaja Malaga deplasmanında İspanya'da almıştı.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Konuk Anadolu Efes'te Euroleague'deki Olimpia Milano deplasmanında sakatlanan guard Shane Larkin forma giymeyecek. Petkimspor, ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemeler ve grupta çıktığı 5 maçı kazandıktan sonra ilk yenilgisini hafta içinde son şampiyon Unicaja Malaga deplasmanında İspanya'da almıştı.