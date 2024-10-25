Yeni sezonunun başlamasıyla birlikte NBA'in her yıl yaptığı açılış gecesi kadroları incelemesinin sonuçları da yayımlandı. 2024-25 açılış günü kadrolarının yıllık görünümü, bu sezonun en yaşlı ve en genç oyuncuları, en yaşlı ve en genç takımları gibi çok sayıda kategoride bilgiler içeriyor.



EN GENÇ OYUNCU



Toronto Raptors çaylak pivotu Ulrich Chomche, 18 yıl, 297 günlük NBA sezon başı kadrolarındaki en genç oyuncu ve 30 Aralık'ta 19 yaşına giriyor. 2'nci ve 3'üncü en genç oyuncular aynı gün doğan 19 yaşındaki çaylaklar; Oklahoma City Thunder oyun kurucusu Nikola Topiç ve Charlotte Hornets forveti Tidjane Salaün (ikisi de 10 Ağustos 2005 doğumlu).



EN YAŞLI OYUNCU



Lebron James, 2024-25 sezonuna NBA'in en yaşlı ve en deneyimli oyuncusu olarak girdi. Los Angeles Lakers forveti Lebron James, 39 yıl, 297 günlük yaşıyla 2024-25 sezon başlangıcı kadrolarındaki en yaşlı oyuncu oldu. LA Clippers forveti PJ Tucker, San Antonio Spurs guardı Chris Paul ve Charlotte Hornets forveti Taj Gibson 39 yaşındalar. Dört oyuncu ise 38 yaşında: Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry, Toronto Raptors forveti Garrett Temple, Boston Celtics pivotu Al Horford ve Houston Rockets forveti Jeff Green.



EN ÇOK SEZON OYNAYAN OYUNCU



Los Angeles Lakers forveti Lebron James, 2024-25 sezonu ile birlikte 21'inci sezonuna girdi. San Antonio Spurs guardı Chris Paul 19, Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry de 18'inci sezonunda. Minnesota Timberwolves guardı Mike Conley ve Boston Celtics pivot/forveti Al Horford ise 17'nci sezonuna çıktı.



EN YAŞLI TAKIMLAR



Philadelphia 76ers, 2024-25 sezonunda NBA'in yaş ortalaması en yaşlı takımı olarak göze çarpıyor. Takımın yaş ortalaması 28,31. Phoenix Suns, 28.26 ortalama ile 2'nci, Los Angeles Clippers 27.358 ortalamayla 3'üncü sırada yer alıyor.



EN GENÇ TAKIMLAR



Oklahoma City Thunder ise, 2024-25 sezonuna NBA'in yaş ortalaması en genç takımı olarak girdi. Genç ekibin yaş ortalaması 24.148. Oklahoma City Thunder, 24.148 ile 2'nci, Portland Trail Blazers de 24.200 yaş ortalaması ile 3'üncü sırada bulunuyor.



