Galatasaray, Davide Calabria'dan vazgeçmiyor

Kış transfer döneminde takıma sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Milan'dan ayrılmak isteyen Davide Calabria'yı yeniden gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Davide Calabria'dan vazgeçmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2024 14:29
Son güncelleme 25 Ekim 2024 14:37
Devre arasında sağ bek hamlesi yapmak isteyen Galatasaray, şimdiden çalışmalarına başladı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Galatasaray, sezon başında da ilgilendiği Milan'da forma giyen 27 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Calabria'yı yeniden gündemine aldı. Galatasaray'ın dışında Marsilya da oyuncuyu takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

AYRILMA KARARI ALDI

Haberde, Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın Calabria'nın ayrılmasının istemediği kaydedilirken, Calabria'nın az forma şansı bulduğu gerekçesiyle takımdan ayrılmaya kararlı olduğu kaydedildi.

3-4 MİLYON EURO

Öte yandan haberde, Milan yönetiminin de Calabria'nın ayrılığına sıcak baktığı ve 3-4 milyon euro karşılığında İtalyan oyuncunun transferine izin verileceği belirtildi.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan Calabria, bu sezon 3 maçta forma giydi ve 220 dakika süre aldı. İtalyan oyuncu bu maçlarda skor katkısı veremedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery