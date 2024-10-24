ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK? || 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

2024 yılı başında yapılan yüzde 49 zamla, asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücreti belirlemek amacıyla toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi sendikası temsilcisinden oluşacak. Bu komisyonun yıl sonu toplantıları sonucunda yeni brüt ve net asgari ücret oranları kamuoyuna açıklanacak. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde kaç zam yapılacak? İşte 2025 yılı Ocak asgari ücret tahminleri ve hesaplama tabloları.



2025 Asgari Ücret Zammı Yüzde 25 Mi Olacak?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Washington'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.



Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.





2024 yılı için asgari ücret yüzde 49,11 oranında artırılmış ve brüt 20.002 TL, net ise 17.002 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ise beklenen ara zam yapılmadı. Yıl sonu enflasyon verilerine göre yeni asgari ücret belirlenecek. Bu süreçte resmi açıklamalar yapılana kadar ekonomistlerin tahminleri ve Orta Vadeli Program (2025-2027) doğrultusunda enflasyon beklentileri yakından takip ediliyor.

OVP'ye göre 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Ancak, aylık enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda bu hedefin aşılabileceği belirtiliyor. Şu an için yıl sonu enflasyon oranlarının ne seviyede olacağına dair belirsizlik sürse de, 2025 Ocak ayında asgari ücretin yüzde 40 civarında bir artış alması bekleniyor. 8 milyon çalışan, asgari ücrete yapılacak zamma odaklanmış durumda.

Asgari ücreti belirleme süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın davetiyle işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yönetiliyor. Bu komisyon, 15 kişiden oluşur ve her yıl Aralık ayında toplanarak yeni yıl için uygulanacak asgari ücreti belirler. Komisyonda, oy çokluğu ile karar alınır ve oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın oyu belirleyici olur.

Komisyonun toplanma tarihi henüz netleşmedi, ancak görüşmelerin Aralık ayı içerisinde başlaması bekleniyor. 2025 yılına ilişkin zam oranları, işçi ve işveren temsilcilerinin pazarlıkları sonucunda netlik kazanacak.

Asgari ücrete yapılacak zam, sadece çalışanların maaşlarını etkilemekle kalmayıp, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinden isteğe bağlı sigorta primlerine, BAĞ-KUR primlerinden doğum ve askerlik borçlanmalarına kadar birçok ödeme kaleminde de değişikliğe yol açacak. Ayrıca stajyer maaşları, geçici iş görmezlik primleri gibi ödemeler de yeniden belirlenecek.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın yaptığı değerlendirmeye göre, 2025 yılı asgari ücret zammı konusunda tahminler şu şekildedir: 2024 yılı enflasyon oranının yüzde 38 ile 45 arasında gerçekleşmesi durumunda, asgari ücrette yüzde 40 civarında bir artış yapılabileceği öngörülüyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre, 2025 yılı için enflasyon yüzde 14 seviyesinde olacak, ancak bu hedef enflasyon oranı dikkate alınarak yapılacak bir zammın çalışanlar için yetersiz kalabileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, 2025 yılı Ocak ayında yapılacak zam oranının, hem 2024 yıl sonu enflasyon verilerine hem de komisyon toplantılarındaki görüşmelere bağlı olarak netlik kazanacağı ve yüzde 40 civarında bir artışın gündeme gelebileceği düşünülüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı içinde toplantılarına başlayacak ve yılbaşından önce yeni asgari ücret oranı kamuoyuyla paylaşılacak. 2025 yılına dair resmi zam oranları, komisyon toplantıları tamamlandığında kesinlik kazanacak. Bu süreçte, işçi ve işveren temsilcilerinin pazarlıkları sonucunda yeni zam oranları belirlenecek.

Asgari ücretle ilgili gelişmeler, resmi açıklamalar yapıldıkça güncellenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.